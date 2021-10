Saint-Lô. Stéphane Travert rend visite aux producteurs manchois au Salon de l'agriculture

C'est une première pour Stéphane Travert. Le ministre a entamé un long marathon au Salon de l'agriculture. "Un moment toujours émouvant", explique le Manchois entre de gorgées de lait (normand forcément). Dimanche 25 février 2018, le ministre a commencé sa journée par une visite sur le stand dédié à la Normandie pour discuter avec les producteurs manchois.

Le ministre n'a pas boudé son plaisir au Salon de l'agriculture. - Charlotte Derouin

La Normandie première sur les produits laitiers

Lors de cette visite Stéphane Travert a particulièrement insisté sur la qualité et la traçabilité des produits. "On a trop souvent détourné la tête, il faut aujourd'hui se pencher sur l'origine des produits qu'on consomme, indique Stéphane Travert. Trois fois par jour, on a la possibilité de faire des choix et de soutenir les agriculteurs."

Il en a profité pour rappeler qu'il gardait la Manche dans son cœur, et que le département pouvait sur bien des points servir d'exemple à l'ensemble du territoire :

Stéphane Travert véritable ambassadeur de la Manche Impossible de lire le son.

La Normandie compte 67 600 producteurs et quelque 31 000 exploitations. C'est la première région française en termes de production de beurre, de crème, de fromage au lait de vache et de produits cidricoles.

Stéphane Travert a particulièrement insisté sur la qualité et la traçabilité des produits. - Charlotte Derouin

A LIRE AUSSI.

Stéphane Travert ministre de l'Agriculture : qu'en pensent les éleveurs et producteurs ?

États généraux de l'alimentation : les producteurs de lait de Normandie demandent le prix juste