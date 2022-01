Alençon. Promos des grandes surfaces: les agriculteurs de l'Orne mettent en garde

La FDSEA et les JA de l'Orne ont écrit le lundi 13 février 2017 une lettre ouverte aux grandes et moyennes surfaces du département, face à une "recrudescence de promotions sur les produits alimentaires,bradés alors que nous ne pouvons pas vivre décemment du fruit de notre travail", expliquent les agriculteurs.

Étiquetage de l'origine

Les deux syndicats agricoles rappellent l'obligation d'étiquetage de l'origine des produits à compter du 1er avril prochain: "Nous serons intransigeants sur la mise en place dans vos rayons", préviennent les syndicats agricoles.

Coeur de gamme

Concernant la viande, FDSEA et JA annoncent une démarche Coeur de gamme lors du prochain Salon de l'Agriculture, en souhaitant que les grandes et moyennes surfaces s'y associent.

