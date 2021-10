Bolbec. Journée sport et handicap à Bolbec

La 3e édition de la Journée sport et handicap de Bolbec (Seine-Maritime) se déroule le samedi 24 février 2018 à l'Espace Tabarly. La journée est organisée par la Ville et l'US Bolbec. En 2017, l'événement avait attiré entre 200 et 300 visiteurs. Cette journée, ouverte à tous, met à l'honneur le sport adapté. Au programme, le témoignage de Brigitte Duboc, championne du monde 2013 de tir à l'arc handisport, des démonstrations et des ateliers de différentes disciplines.

Écoutez Bruno Noël, éducateur territorial à la ville de Bolbec :

Journée sport et handicap Bolbec Impossible de lire le son.

Des ateliers accessibles à tous :

• Parcours d'accessibilité (un slalom en fauteuil roulant).

• Escalade à l'aveugle.

• Pétanque (la boccia qui se joue en fauteuil roulant).

• Joelette (fauteuil de randonnée).

• Billard souffle (à l'aide d'une sarbe à canne).

• Volley assis (sans l'aide d'un fauteuil).



La journée sport et handicap se terminera par un match de gala de handball adapté entre les équipes de Bolbec et de Canteleu.

3e Journée sport et handicap – samedi 24 février 2018 – Espace Tabarly à Bolbec – de 10 heures à 12 heures pour les scolaires – de 13 h 30 à 16 h 30 pour tout public – de 17 heures à 18 heures match de gala – Entrée gratuite.

A LIRE AUSSI.

"Toutes gagnantes" au premier concours Miss Monde en fauteuil roulant

Se loger, parcours du combattant pour un étudiant handicapé

Handicap dans les transports: souvent la galère, malgré des progrès

Une société employant 80% de handicapés en contrat avec Airbus