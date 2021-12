Bolbec. Seine-Maritime : Clément Batté champion de natation en eau libre

Clément Batté est une graine de champion. Ce jeune nageur de Bolbec (Seine-Maritime) est âgé de 16 ans. Il est licencié au Cercle des nageurs de la vallée de Seine (CNVS), fusion des clubs de Bolbec et Notre-Dame-de-Gravenchon. Début juin 2017 à Gravelines (Nord), il est devenu champion de France junior en eau libre sur cinq kilomètres et vice-champion de France sur dix kilomètres. Notre Bolbécais s'est du coup qualifié pour les championnats d'Europe juniors, le 4 août 2017 à Marseille. Le nageur s'est révélé il y a un peu plus de deux ans. Depuis Clément Batté s'entraîne intensivement, plusieurs heures par jours. Écoutez-le :

Avant les championnats d'Europe juniors de natation en eau libre le 4 août 2017 à Marseille, place à l'entrainement. Clément Batté se rendra les 24 et 25 juin 2017 dans la Cité phocéenne pour une étape de la Coupe de France. Début juillet, il sera à Barcelone (Espagne) pour une épreuve de la Coupe d'Europe et mi-juillet direction Marseille pour un stage avec l'équipe de France.