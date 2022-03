Bolbec. Eau libre : le Bolbécais Clément Batté champion d'Europe juniors

Clément Batté, 16 ans, originaire de Bolbec (Seine-Maritime) a été sacré champion d'Europe juniors sur 7,5 km en eau libre, le vendredi 4 août 2017 à Marseille. "Il a fait la course parfaite", jubile Franck Warlop, son entraîneur au Cercle des nageurs de la vallée de Seine (CNVS), fusion des clubs de Bolbec et Notre-Dame-Gravenchon. "Au bout de seulement 300 m, il a pris les choses en main et n'a pas lâché la tête. Il a imposé un rythme très élevé. Il a marqué les esprits."

Une dizaine de secondes d'avance

Clément Batté a parcouru la distance en 1 h 18 mn et 55 sec (record personnel) pour remporter la course avec une dizaine de secondes d'avance sur un Italien.

Dimanche 6 août 2017, il pourrait prendre le départ du relais mixte 4x1250 m (la composition du relais sera annoncée dans la soirée du samedi 5 août 2017). Ce serait alors sa dernière course d'une saison en tout point remarquable.

Il y a deux mois à Dunkerque (Nord), le jeune Bolbécais était devenu champion de France sur 5 km et vice-champion de France sur 10 km.

