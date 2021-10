A 51 ans, Pascal Baron a toujours été sportif. Il était rugbyman au Havre (Seine-Maritime) quand on lui a découvert une tumeur au cerveau après une blessure sur le terrain. C'était en 2002. Après de multiples opérations au CHU de Rouen, Pascal Baron termine hémiplégique avec un bras paralysé et une jambe qui "traine", comme il le dit.

Pour s'en sortir, le Normand s'est remis au sport via le para-badminton au club de la Frénaye. Il intégrera même l'équipe de France. Pascal Baron met un terme à sa carrière internationale en 2015 et se lance dans de nouveaux défis. Marcher entre le Mont-Saint-Michel (Manche) et Beuzeville-La-Grenier (Seine-Maritime) en 2015 pour le Téléthon, courir 23 heures non-stop en 2016... Pour ses nouveaux challenges autour de la marche, il a intégré le Havre Athlétique Club.

Un prologue havrais

D'ailleurs, entouré de ses amis sportifs, il a volontiers répondu présent à la demande de la ville du Havre de réaliser un prologue à son tour de Corse mercredi 29 mars 2017, de l'Hôtel de ville au Stade Océane. Le Havre qui veut promouvoir sa politique sportive Le Havre en forme avec cet objectif de mettre en mouvement le maximum d'habitants (notamment les jeunes). Pascal Baron sera un parfait ambassadeur de la cause, lui qui a créé son association Cancer et handicap même remède le sport.

Un tour de Corse pour promouvoir la marche

Au-delà du handisport, la volonté de Pascal Baron est bien de faire la promotion de la marche et du sport en règle générale pour le plus grand nombre : handicapés, jeunes, personnes âgées… L'Union sportive des écoles primaires est d'ailleurs partenaire de son périple : une longue marche de 650 kilomètres en 25 étapes.

Témoignage de Pascal Baron avant son prologue mercredi 29 mars 2017, écoutez :

Pascal Baron - Tour de Corse - Prologue Havre 29 mars 2017 Impossible de lire le son.

Départ du tour de Corse de Pascal Baron : dimanche 2 avril 2017 à 10h depuis Bastia – son périple à suivre ici

A LIRE AUSSI.

Unique en Seine-Maritime : une équipe de handball réunit joueurs valides et handicapés

Hervé Morin dévoile les grands axes de sa politique sportive pour la Normandie