Le-Havre. Coupe du monde : Le Havre sous haute sécurité

La France et Le Havre (Seine-Maritime) accueillent la Coupe du monde féminine de football du 7 juin au 7 juillet 2019. Dans la cité Océane, sept matches sont prévus au Stade éponyme entre le 8 et le 27 juin, dont un huitième et un quart de finale. Un village d'animations sera installé sur la plage, ouvert les jours de match au Havre et les jours de match de l'équipe de France.

une sécurité renforcée

L'événement étant d'ampleur international et des milliers de spectateurs étant attendus, des mesures de sécurité spéciales sont prises par les autorités. Autour du stade, il y aura trois niveaux de sécurité à franchir avant de pouvoir entrer. Il sera d'ailleurs ouvert deux heures avant le début de la rencontre. La circulation, lors de jours de match, sera bloquée à hauteur du boulevard Léningrad en sortant du Havre.

Dans la ville et autour du village sur la plage, les forces de l'ordre (police nationale, police municipale et militaires) seront particulièrement attentives. Sur certains matchs, des policiers étrangers viendront en renfort pour repérer d'éventuels fauteurs de troubles (des supporters déjà connus pour leur agressivité).

Écoutez Marie Aubert, la sous-préfète du Havre :

La sécurité au Havre pour la Coupe du monde Impossible de lire le son.

Les bons comportements

Les autorités tiennent à rappeler de bons comportements à adopter dans les rassemblements publics et lors des spectacles.

• Anticiper ses déplacements, utiliser les transports en commun, prévoir des parcours à pieds ou à vélo.

• Adopter une attitude calme et respectueuse d'autrui.

• Respecter les agents assurant la sécurité du public.

• Éviter de transporter des gros sacs.

• Liste des objets interdits au stade et au village de la Coupe du monde : articles pyrotechniques, banderoles publicitaires, à caractère politique ou offensant, verre, bouteilles, canettes, armes à feu, armes blanches, outils, chaussures de sécurité, casques, animaux, lasers, instruments de musique, hampes rigides et valises.



Des mesures administratives seront prises par la préfecture de Seine-Maritime pour la manifestation. Des arrêtés vont interdire l'utilisation de pétards et de feux d'artifice et limiter l'achat de liquide inflammable ou explosif.

A LIRE AUSSI.

Mondial féminin : les volontaires du Havre prêts à en découdre

Le tramway du Havre aux couleurs de la Coupe du Monde

La coupe du monde de foot féminin en Normandie ? Le Havre est candidat

Le Havre : de nouvelles mesures pour la propreté

Coupe du monde de football féminin : la FIFA inspecte le stade Océane