Coupe du monde de football féminin : la FIFA inspecte le stade Océane

La Fédération internationale de football association (FIFA) est venue examiner le stade Océane du Havre (Seine-Maritime) mardi 6 février 2018. La ville normande accueillera la Coupe du monde de football féminin 2019. Une visite d'inspection classique pour que le stade s'adapte à la compétition.

Ce sera l'un des événements phare de l'année 2019 au Havre (Seine-Maritime) : la Coupe du monde de football féminin. La cité Océane est ville hôte à côté de Paris, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nice, Reims, Rennes et Valenciennes. La Coupe du monde se déroulera du 7 juin au 7 juillet 2019.

Pour accueillir au mieux l'événement, la FIFA inspecte les stades qui participent à cette Coupe du monde. Quatre visites sont prévues avant la tenue du tournoi. Mardi 6 février 2018, le stade Océane du Havre était examiné pour la deuxième fois. Il s'agit d'adapter l'infrastructure pour lui permettre d'accueillir la compétition dans les meilleures conditions possible : plus de place pour les médias (la Coupe du monde est retransmise dans 186 pays), modifier la signalétique (notamment avec des langues étrangères) ou encore adapter les vestiaires pour les rendre compatibles aux équipes féminines.

Écoutez Bertrand Paquette, le directeur du tournoi de la Coupe du monde :

Les Américaines au Havre en janvier 2019

Le Havre devrait accueillir entre quatre et six matchs avec à chaque fois 20 0000 spectateurs attendus. La cité Océane croit au potentiel du football féminin tout comme son club phare, le HAC. Le président du HAC, Vincent Volpé, a d'ailleurs annoncé lors de la visite de la FIFA mardi 6 février 2018 que le stade Océane devrait accueillir le 18 janvier 2019 un match amical entre la France et les États-Unis (les championnes du monde en titre).

