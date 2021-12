Le-Havre. Le Havre accueillera le Mondial 2019 de foot féminin

L'information a été confirmée mercredi 14 juin 2017. Le Havre (Seine-Maritime) fait parti des neuf villes dans l'hexagone retenues par la Fédération française de football (FFF) et la Fifa pour l'accueil du Mondial 2019 de football féminin. Le stade Océane, et ses un peu plus de 25 000 places, a séduit.

Une réussite sportive et populaire

"Cet événement mobilisera nos villes, nos régions, les clubs amateurs, les clubs professionnels et le public français. Le football féminin est en plein essor, notamment en France. Ce sera une réussite sportive et populaire, j'en suis persuadé", a indiqué à l'AFP le président de la FFF, Noël Le Graët.

Grenoble, Lyon, Montpellier, Nice, Paris (Parc des Princes), Reims, Rennes et Valenciennes sont les autres villes retenues pour l'occasion. Auxerre et Nancy avaient aussi candidaté. Elles n'ont pas été retenues.

Le Mondial 2019 de football féminin aura lieu du 1er au 30 juin 2019.

