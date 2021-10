Bolbec. Bolbec : une nouvelle association pour aider le handisport

L'association Bolbec Solidarité (Seine-Maritime) est toute jeune. Elle est née officiellement le 2 décembre 2017. Son objectif est de récolter des fonds pour les clubs de handisport. Pour cela elle incite les entreprises à lui faire des dons de matériels usagers: vieux ordinateurs, mobilier... Du matériel revendu à petit prix, au profit des handicapés.

Aider les enfants et les adultes en situation de handicap

Bolbec Solidarité récupère des matériels et des équipements déclassés ou déstockés via des entreprises généreuses. L'association se charge même de venir chercher le matériel dans les entreprises, pour le redistribuer à des associations ou le revendre aux particuliers. Philippe Beaufils, le président, précise qu'en " partenariat avec l'US Bolbec, notre association permet d'aider et de soutenir les structures bénévoles, les enfants et les adultes en situation de handicap ".

Avis aux donateurs!

