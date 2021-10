Rouen. Bonne table à Rouen : Chez le chef panda, près de la place du Vieux-Marché

Il ne s'agit pas d'un énième restaurant asiatique à volonté. À Rouen (Seine-Maritime), Chez le chef panda souhaite faire redécouvrir toute la palette de la gastronomie chinoise. Rien que le cadre se veut plus intimiste et agréable. La salle comporte une quinzaine de tables rondes, dans une ambiance feutrée : papier peint aux motifs chinois aux murs et tableaux rappelant les paysages asiatiques. Une musique discrète accompagne le repas pour entamer le voyage jusqu'en Chine.

À partir de 11 euros

S'il n'y a pas de buffet à volonté, la carte n'en reste pas moins variée. Pour le déjeuner, les menus sont proposés à partir de 11 euros avec une entrée et un plat, servi avec un accompagnement (du riz cantonais ou thaïlandais). Pour avoir un dessert en plus, il faut passer au menu à 19 euros. Mon choix se porte sur celui-ci avec une soupe de raviolis aux crevettes, un canard laqué avec du riz cantonais et, pour terminer, des nougatines chinoises. En attendant l'arrivée de l'entrée, je patiente avec de très grandes chips à la crevette, offertes par le restaurant.

La soupe arrive dans un grand bol, très bien servie et parfumée, avec des raviolis fondants. L'entrée aurait pu me suffire ! Mais le plat vaut le coup, si le riz cantonais est sans surprise, le canard laqué est bien meilleur que celui que j'ai pu déguster dans d'autres établissements. La viande est tendre, agréablement relevée par la sauce. En dessert, les nougats permettent de finir sur une touche sucrée. À noter que des couverts dont déjà posés sur la table, si vous n'arrivez pas à vous débrouiller avec les baguettes. Un repas qui redonne le plaisir de manger chinois.

Pratique. 5, rue de la Pie à Rouen. Tél. : 02 35 07 55 44

