Bonne table à Caen : rendez-vous dans les Balkans

Cette semaine la bonne table vous emmène dans les Balkans, dans le restaurant "Au rendez-vous", situé 24 rue Jean Romain à Caen (Calvados).

Dans le centre de Caen, à l'angle de la rue Jean-Romain, un restaurant vous transporte dans les Balkans. "Au Rendez-Vous", accueille les clients comme à la maison et propose une petite carte surprenante par les mets.

Direction l'Ukraine

En entrée, la maîtresse de maison propose un "Chouba" (filet de hareng, pomme de terre, carotte, betterave et œuf) ou de la "Bortch (soupe ukrainienne avec des pommes de terre, de la betterave et des carottes). Dans les entrées plus traditionnelles, une tarte aux poireaux et au chèvre ou une salade cocktail aux crevettes sont également à la carte.

Pour les plats de résistance, nous nous sommes laissées tenter par un poulet à la Kiev (roulade de poulet pané) et par un bœuf Strogonoff (émincé de bœuf à la crème) le tout accompagné de pomme de terre et de salades vertes. Copieux juste comme il faut.

En dessert, en plus d'une salade de fruit frais ou d'une mousse au chocolat, le cuisinier propose un "Vatrouchka", un gâteau au fromage blanc.

Tous les plats sont faits maison et question qualité-prix, le client s'y retrouve bien. Le menu (entrée-plat-dessert) est à 16,90 €. Comptez 12,90 € pour une entrée-plat ou plat dessert. Le service se fait dans la bonne humeur et la convivialité, ce qui ne gâche rien du plaisir de ce repas. Le rendez-vous n'est pas manqué.

Pratique. Au Rendez-vous, 24 rue Jean Romain. Tél : 02 31 57 50 93