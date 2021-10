Rouen. Bonne table à Rouen : un petit peu d'Espagne dans le quartier des Antiquaires

C'est l'une des petites enseignes sans prétention qui interpellent, lorsque l'on se promène dans le quartier des Antiquaires. À deux pas de l'hôtel de ville de Rouen (Seine-Maritime), la petite terrasse de La Miga est mise en valeur par un joli rayon de soleil, le jour de ma visite. Je décide donc de ne pas passer la porte et de m'installer sur un petit banc en bois. L'accent madrilène du serveur confirme le ton donné par la carte : ici, c'est la gastronomie ibérique qui est mise à l'honneur.

De la cuisine traditionnelle à l'espagnole

Avec ses célèbres tapas, bien sûr. Les tostas de sobrasada que je mange en entrée sont tout à fait dans cet esprit, puisque ces petites tartines de pain grillé garnies de crème de chorizo se mangent avec les doigts. Pour le plat, je m'attaque à une soupe de lentilles avec des morceaux de chorizo. Loin des paellas industrielles et des clichés, ce type de plats mijotés mêlant légumes et viande est représentatif de la cuisine familiale et traditionnelle espagnole, comme le cassoulet, la choucroute ou la potée pour les Français.

Au lieu de prendre un dessert, je choisis de terminer sur quelques morceaux de manchego, un fromage de brebis typique de l'autre côté des Pyrénées. Pour 15,50€, comme le serveur l'annonce fièrement, il est possible de déguster une bonne formule, originale, avec des produits venus tout droit d'Espagne.

