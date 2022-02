Rouen. Bonne table à Rouen : les petits plats italiens du Sole Mio

La carte, l'ambiance musicale et le nom de l'enseigne sont raccord. Au Sole Mio, on mange italien ! Situé sur la place Saint-Marc de Rouen (Seine-Maritime), ce petit restaurant propose les grands classiques de la cuisine transalpine, à la carte ou en formule. J'opte pour la deuxième option, avec un combo entrée, plat et dessert facturé à 19,50€. Il ne reste plus qu'à choisir !

Des bons petits plats à l'accent italien

En entrée, je ne suis pas déçu par la belle bruschetta qui m'est servie. Le pain grillé est bien parfumé à l'huile d'olives et généreusement garni de tomates, de mozzarella et de poivrons grillés. Une belle entrée en matière, avant de m'attaquer à une assiette de pasta quattro formaggi. La portion est encore satisfaisante, les pâtes sont parfaitement cuites et la sauce aux fromages est un régal. Les petits pains tout chauds apportés avec l'assiette ne sont pas de trop pour ne pas en perdre une goutte !

Enfin, côté dessert, je décide de respecter le thème du repas et de terminer sur une pana cotta. La crème est bien ferme et parfumée. Avec un peu de caramel liquide sur le dessus, je ne trouve rien à y redire et je termine mon assiette avec ce qu'il me reste de gourmandise.

Le Sole Mio, 122 rue Martainville à Rouen. Tél. 02 35 71 09 70

