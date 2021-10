Caen. La fin de la guerre du camembert en Normandie

Les producteurs de lait normands et tous ceux qui produisent les camemberts dans la région ont fini par se mettre d'accord sur la bataille d'étiquette qui les opposait depuis 10 ans, a indiqué jeudi 22 février 2018 l'Institut national des appellations (INAO).

Une montée en gamme pour tous les produits

D'ici 2021, il n'y aura donc plus qu'un seul et unique camembert de Normandie AOP, a précisé l'organisme à l'issue d'une réunion entre tous les acteurs de la filière, mettant ainsi un terme à la bataille qui oppose "le camembert de Normandie AOP" et le "camembert fabriqué en Normandie".

Les producteurs de camembert "fabriqués en Normandie", parmi lesquels essentiellement de gros industriels comme Lactalis, ont en effet "accepté de respecter le futur cahier des charges de l'AOP camembert de Normandie", a souligné l'INAO dans un communiqué.

Celui-ci prévoit une "montée en gamme pour tout le monde", a précisé l'INAO. Selon l'institut, cette pacification va aussi permettre de donner "plus de lisibilité au consommateur" et d'améliorer la qualité des troupeaux laitiers en Normandie, les conditions de pâturage et de fabrication du fromage.

