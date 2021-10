Caen. A Caen, des apprentis filment les métiers qui leur plaisent

Jeudi 15 février 2018, une équipe de tournage pas comme les autres a pris place dans le magasin Bonnaventure à Caen (Calvados). Les images captées alimenteront un reportage réalisé dans le cadre du concours "Je filme le métier qui me plaît" qui encourage à une sensibilisation au monde du travail. La compétition organisée par l'Éducation nationale s'adresse aux collégiens, lycéens et étudiants, mais également aux stagiaires en formation professionnelle. La réalisation d'un reportage vidéo de trois minutes maximum présentant une profession est demandée aux participants.

"Une belle expérience et aventure humaine"

"C'est la première fois que le GRETA et l'Infrep (NDLR, centres de formation) participent au concours. On était une quarantaine de volontaires intéressés par le projet à la première réunion. Finalement nous sommes dix à avoir été sélectionnés, tous très motivés", présente Axel Ismael, en formation dans la vente et bénéficiaire du dispositif Réussir. Après un stage au magasin de musique Bonnaventure à Caen, il a proposé au groupe de mettre en avant le métier d'accordeur de pianos. "Ce n'est pas forcément un métier qu'on veut faire, mais c'est une profession qu'on veut valoriser et mettre en avant", explique-t-il. Le court-métrage, intitulé "Accordons-nous..." sera inscrit dans les catégories "passion du geste : savoir-faire d'exception", "esprit d'entreprendre" et "des métiers à la rencontre des autres".

"Les dix stagiaires de l'équipe sont tous orientés dans des branches professionnelles très différentes : prothésiste dentaire, dans l'animation, dans la vente, etc. Il faut développer une cohésion de groupe importante", confie Katy Cochet, formatrice référente du GRETA. Le projet a débuté en janvier, avec la validation du synopsis, puis l'écriture du scénario et la réalisation d'un storyboard. "On a bénéficié de conseils techniques, car à la base on n'y connaissait rien. On a appris et développé beaucoup de compétences, reconnaît Frédéric Aumard entre deux prises de vue. C'est une belle expérience et aventure humaine". L'équipe du film vise le "clap de diamant", la plus haute récompense. La cérémonie de remise des prix aura lieu au Grand Rex à Paris, le 22 mai 2018.

Page Facebook : Greta Infrep Accordons nous

A LIRE AUSSI.

Agriculture: des jeunes plus diplômés qui s'installent plus tard

Orange Normandie veut plus de femmes chez ses techniciens d'intervention