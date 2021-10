Condé-sur-Sarthe. Surveillant agressé à la prison de Condé sur Sarthe : procès du détenu renvoyé

Le détenu qui a agressé un surveillant du centre pénitentiaire de Condé sur Sarthe (Orne), de trois coups de stylo à la gorge mercredi 7 février 2018, devait être jugé lundi 12 février 2018, selon la procédure de comparution immédiate, par le tribunal de grande instance d'Alençon (Orne).

• Lire aussi. Un détenu tente d'assassiner un surveillant à Condé sur Sarthe



Avant cette agression, le détenu était libérable en octobre 2018.

45 jours d'ITT

Le surveillant grièvement blessé s'était retrouvé aux urgences du centre hospitalier d'Alençon, se voyant prescrire 45 jours d'interruption de travail.

Demande de délai

Une vingtaine de surveillants ainsi que le directeur de la prison de Condé ont assisté à l'audience, durant laquelle le détenu, âgé de 36 ans, a demandé un délai pour préparer sa défense, expliquant que son avocate devait venir de Marseille. "Un délai court, interroge le président, sous quinzaine?" "Non, un délai long" a répondu le détenu comme l'y autorise l'article 397-1 Alinéa 2, soit entre deux et quatre mois.

Cette demande est certes légale, et le procès a été reporté au mardi 17 avril 2018 à 14h, mais cette situation exaspère les surveillants pénitentiaires. Leurs représentants CGT et FO, David Géniteau et Alassane Sall :

David Géniteau Impossible de lire le son.

Alassane Sall Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Agents ébouillantés à la prison de Condé sur Sarthe : le détenu jugé à Alençon

Condé sur Sarthe: 4 ans de prison pour le détenu qui a agressé les surveillants

A Vendin-le-Vieil, des surveillants "à bout" après "l'agression de trop"

Prisons: incident à Fleury-Mérogis, les surveillants toujours mobilisés