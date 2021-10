Rouen. Rouen : Deux mois de prison avec sursis pour un pugilat à l'Hôtel de police

Un prévenu a été appelé à la barre du tribunal correctionnel de Rouen (Seine-Maritime), mardi 6 février, accusé notamment d'outrages par paroles et par gestes à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique. Les faits remontent au 28 octobre 2016, à l'Hôtel de police de Rouen. L'individu se trouve dans le sas du bâtiment avec son vélo, qu'il veut faire entrer à l'intérieur. Devant le refus des fonctionnaires de police, il s'énerve, insulte et injurie les policiers.

De plus en plus agressif, il en vient aux mains avec un policier. Les fonctionnaires ont toutes les peines du monde à le calmer, au point d'appeler du renfort. La rancune, aiguisée à la vue d'un si grand nombre de policiers, l'amène à donner des coups de tête et de pieds tout à fait incontrôlés. Enfin maîtrisé, il est placé en isolement.

"Un incident de parcours"

Enfin calmé et sommé d'expliquer les raisons de son agressivité, il déclare : "J'étais énervé parce que ma voiture était en fourrière". On ne lui connaît pas de condamnations à son casier judiciaire. À la barre du tribunal, il prétend ne pas se souvenir avoir tenu des propos aussi insultants, ni d'avoir voulu agresser physiquement.

Pour le ministère public, "on n'insulte pas des policiers impunément". Sa défense affirme qu'il "regrette cet incident de parcours". Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le tribunal le déclare coupable et le condamne à deux mois de prison avec sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 300 euros.

