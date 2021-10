Yvetot. Une subvention pour isoler vos combles sur la région d'Yvetot

La Communauté de communes de la région d'Yvetot (Seine-Maritime) est labellisée depuis 2017 " Territoire à énergie positive et croissance verte ". En 2018, la collectivité a décidé d'allouer une partie de ses financements aux particuliers pour l'isolation de leurs combles. Cela concerne les combles non habitables et non aménageables.

L'isolation est un procédé simple et permet d'économiser de l'énergie puisque 30% de la chaleur peut être perdue par le toit.

Écoutez Hélène Chapelle, chargée de mission environnement à la Communauté de communes de la région d'Yvetot :

Reste à charge : 4 euros le m2

La Communauté de communes de la région d'Yvetot propose une subvention jusqu'à 80% du prix des travaux d'isolation. Pour cela elle a signé un partenariat avec CertiNergy qui propose des travaux à 20 euros le m2. La communauté de communes en subventionne 80%, soit un reste à charge de 4 euros le m2. Le dispositif est accessible à tous et sans conditions de ressources. Il faut évidemment habiter sur le territoire de la communauté de communes de la région d'Yvetot. Pour les revenus les plus faibles, le dispositif national 1 euro demeure possible.

Pour profiter de la subvention des travaux d'isolation des combles, il faut réaliser les travaux avant le 1er novembre 2018 et entrer en contact avec la Communauté de communes de la région d'Yvetot.

