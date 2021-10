Le-Havre. Des jets d'eau vont remplacer la pataugeoire sur la plage du Havre

La pataugeoire extérieure du front de mer au Havre (Seine-Maritime) est une vraie institution. Et pourtant, l'infrastructure sera remplacée dès juillet 2018 par une aire de jeux d'eau. Les travaux ont débuté début février 2018.

La pataugeoire ne respectait plus les normes

Le fonctionnement de la pataugeoire devenait compliqué. Les normes d'hygiènes réclamées par l'ARS étaient de plus en plus difficiles à respecter, l'infrastructure nécessitait la surveillance d'un maître-nageur et la pataugeoire était remplie et vidée tous les jours (150 m3 d'eau par jour).

Sur la plage du Havre, la pataugeoire est en train de disparaitre au profit d'une aire de jeux d'eau avec 116 jets d'eau. - Gilles Anthoine

116 jets d'eau

L'aire de jeux d'eau sera plus simple d'utilisation. L'eau ne stagnera pas et sera utilisée en circuit fermé. Il n'y aura pas besoin de surveillance et les heures d'ouverture pourront du coup être élargies. L'aire sera munie de 116 jets d'eau.

Écoutez Marc Migraine, l'adjoint au maire du Havre en charge de la nature :

Les abords de l'équipement seront réaménagés pour créer des espaces de repos sur l'herbe et sur des bancs.

C'est sur l'ancienne pataugeoire que s'installera l'aire de jeux d'eau. - Gilles Anthoine

Un investissement de 900 000 euros

Inclus dans le périmètre de l'Aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine, le projet se veut volontairement minimaliste. Il respecte l'esprit de l'aménagement du front de mer du Havre voulu par les architectes Decheneau et Hermant de l'atelier Perret en 1968. L'aire de jeux d'eau coûtera 900 000 euros avec une participation de 25% de la Région Normandie dans le cadre de l'appel à projets " Villes reconstruites ". Livraison prévue en juillet 2018.

