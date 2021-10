Rouen. [Photos] L'agglomération de Rouen se réveille sous la neige

Météo France ne s'était pas trompée en passant la Seine-Maritime en vigilance orange. Le vendredi 9 février 2018, Rouen et ses environs se sont réveillés sous un manteau blanc de neige. Contrairement au début de semaine, la poudreuse a commencé à tomber sur les coups de 6 heures du matin et elle a facilement accroché aux voitures et au bitume. Sur les hauteurs de Rouen, au Nord comme sur le plateau Est, plusieurs centimètres de neige se sont déjà accumulés au sol à l'heure où les Rouennais prennent leur voiture pour aller travailler ou conduire leurs enfants à l'école.

À Franqueville-Saint-Pierre, plusieurs centimètres de neige se sont rapidement accumulés avant le levé du soleil. - Aurélien Delavaud

Perturbations sur les routes

Dans le centre-ville de Rouen, une belle couche de neige s'est également formée sur les routes et sur les trottoirs. Alors que les flocons continuent de tomber, le réseau Astuce de transport en commun est fortement perturbé.

Tout le centre-ville de Rouen s'est réveillé sous la neige. - Aurélien Delavaud

Pour quitter l'agglomération rouennaise, la circulation est aussi ralentie sur les axes autoroutiers, comme au niveau de l'échangeur entre la Sud III et l'A13.

La circulation est ralentie sur les grands axes. - Tendance Ouest

