Fécamp. Fécamp : l'école d'arts plastiques déménage précipitamment

L'école municipale d'Arts plastiques (EMAP) de Fécamp (Seine-Maritime) est située à la villa Bon Accueil, près du Palais de la Bénédictine. Elle est d'ailleurs la propriété du groupe Bacardi (propriétaire de la marque Bénédictine). Les locaux devaient être rendus à Bacardi pour septembre 2018. L'EMAP devrait rejoindre l'ancien musée des Terre-Neuvas, sur le front de mer, pour cette rentrée de septembre 2018.

Mérule et infiltration

Mais le déménagement s'est précipité. Le bâtiment actuel ne peut plus accueillir de public : la mérule a envahi un escalier de service et une partie du 1er étage (la découverte a été faite début 2018) et la tempête Eléanor (début janvier 2018) a provoqué des infiltrations d'eau. La décision a été prise d'emménager plus rapidement que prévu dans les locaux de l'ancien musée des Terre-Neuvas. Le déménagement est réalisé en une semaine, du 5 au 9 février 2018.

Écoutez Pierre Aubry, le premier adjoint au maire de Fécamp :

Déménagement de l'Ecle municipale d'arts plastiques de Fécamp. Impossible de lire le son.

Réouverture samedi 10 février 2018

L'EMAP rouvre ses portes dès samedi 10 février 2018 au musée des Terre-Neuvas pour une conférence sur l'histoire de l'art de Georges Seurat à Bernard Buffet (14h30). Les cours reprendront lundi 12 février 2018. Pour autant, tous les travaux d'aménagement des locaux ne seront pas terminés. Il n'y a pas, notamment, de fenêtres dans ces bâtiments. Elles doivent être percées. Il y aura donc une période de cohabitation cours/travaux durant quelques mois. Quand à la villa Bon Accueil, la mairie effectuera une remise en état avant de la restituer au groupe Bacardi.

A LIRE AUSSI.

Le musée des Pêcheries de Fécamp ouvre ses portes: visite guidée en avant-première

Déménagement aux musées de Fécamp

La Saint-Pierre des marins à Fécamp, version 2018

Le Tour de France à la voile passe par Fécamp

Normandie : belles retrouvailles entre le policier et l'enfant de 7 ans qui l'avait salué