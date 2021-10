Fécamp. Fécamp veut son grand rassemblement de voiliers

En quelque sorte, Fécamp (Seine-Maritime) veut son Armada. La ville pense depuis de longs mois à l'organisation d'une grande fête maritime et portuaire. Un rassemblement de vieux gréements qui pourrait devenir une référence à l'échelle de la région Normandie. Le conseil municipal a acté, mardi 11 décembre 2018, la création de l'association Fécamp Grand'Escale qui doit organiser cette nouvelle fête maritime prévue pour 2020 (du 1er au 5 juillet).

Mettre en avant le patrimoine maritime

Fécamp espère la participation d'une centaine de navires avec la particularité de les faire naviguer le long des côtes. La ville veut ainsi mettre en avant la richesse de l'histoire et du patrimoine maritime de sa cité. L'événement sera articulé entre trois grands thèmes : le hareng, la morue et la construction navale. Toutes les associations de Fécamp et de ses environs seront mobilisées.