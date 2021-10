Rouen. La préfète de Seine-Maritime rend hommage à Claude Erignac, 20 ans après son assassinat

Le 6 février 1998, le préfet de Corse, Claude Erignac était assassiné à Ajaccio, alors qu'il se rendait au théâtre avec son épouse. 20 ans après, les faits sont encore dans l'esprit de nombreux Français. Un hommage a d'ailleurs été rendu, mardi 6 février 2018, à la préfecture de Seine-Maritime, à Rouen (Seine-Maritime).

"C'est essentiel de perpétuer la mémoire du préfet Claude Erignac, affirme Fabienne Buccio, la préfète de Seine-Maritime. C'est important chaque année de se souvenir même si cette année est particulière puisque ça fait 20 ans qu'il a été assassiné."

"Je me sens particulièrement concernée"

Des faits qui touchent aussi personnellement Fabienne Buccio : "On se rend compte que quand on sert l'État, on peut se retrouver dans une situation dramatique, mais heureusement très rare". Par cet assassinat, Fabienne Buccio dénonce le fait de "s'attaquer au représentant de l'État, et donc de chaque citoyen".

Pour prolonger cette cérémonie, la préfecture de Seine-Maritime a installé une exposition retraçant l'histoire et l'importance des préfets en France depuis leur création en 1800 par Napoléon Bonaparte.

