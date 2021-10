Nokia lance son nouveau téléphone avec panache !

Notre sélection web du jour est la vidéo du lancement du nouveau téléphone portable de chez Nokia, le Lumia 800. Un lancement en grandes pompes a eu lieu en début de semaine à Londres. Pour l'occasion, la célèbre marque de téléphonie avait fait appel au DJ allemand Deadmau5 pour réaliser un show d'envergure, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat est époustouflant. Le DJ a réalisé une prestation audio-visuelle sur la Millbank Tower, une tour de 120 mètres de haut visible des deux côtés de la Tamise qui s'est illuminée grâce à un mapping visuel en 4D. Le show a duré 30 minutes et était visible à plusieurs centaines de mètres autour du building qui s'est mis en mouvement. De nombreuses couleurs et des effets 4D impressionnants de relief ont contribué au succès de ce lancement. Pour parvenir à ce résultat, les 800 fenêtres du bâtiment avaient été recouvertes de vinyles pour permettre aux 16 projecteurs surpuissants de reproduire les animations. Regardez.