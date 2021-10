Pink Floyd en show d'ouverture aux JO!

Selon le "London's Daily Express", les légendaires Pink Floyd pourraient se reformer et donner un concert fin juillet pour l'ouverture des JO d'été de Londres.



Un proche du groupe a expliqué au quotidien qu'« il est évident qu'il faudrait un événement très spécial pour que les Pink Floyd se reforment à nouveau, et il n'y a rien de plus gros que les JO ». I

ls représentent une part majeure de la culture britannique des quarante dernières années et ce serait une excellente idée de les réunir alors que Londres sera au centre du monde à ce moment.