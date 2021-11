JO 2012 : les 3 jeunes reporters bas-normands exposent

Zoé, Victor et Nolwenn, de L'Aigle, ont présenté leur séjour et leurs reportages sur la plus grande compétition sportive de la planète, mardi soir, à la Médiathèque des Tanneurs, dans leur ville de L'Aigle. Un priojet démarré il y a tout juste un an

Tous les trois étaient étonnés de la foule présente mardi soir à l'inauguration de leur exposition. Ecoutez leurs réactions ci-dessous.

Après L'Aigle, cette expositon circulera dans toute la Basse-Normandie, à Saint-Lô, Argentan, Alençon, Caen, Flers, Bretoncelles et Cherbourg.