La musique des JO, n°1 des ventes d'albums

Côté singles, le Brésilien Alex Ferrari (Bara Bara Bere Bere) détrône Carly Rae Jepsen (Call Me Maybe).



Découvrez le classement hebdomadaire des dix meilleures ventes d'albums et de singles réalisées sur iTunes en France.



Top 10 Albums



1 (E) A Symphony of British Music

2 (-1) Sexion d'Assaut, L'Apogée

3 (E) Party Fun Summer 2012

4 (E) Dead Can Dance, Anastasis

5 (-2) Projet X (BOF)

6 (E) Zumba Fitness Dance Party 2012

7 (-1) NRJ Summer Hits Only - 2012

8 (=) C2C, Down the Road (EP)

9 (-7) NRJ Extravadance 2012, Vol. 2

10 (E) Adele, 21



Top 10 Singles



1 (+2) Alex Ferrari, Bara Bara Bere Bere

2 (=) will.i.am, This Is Love (feat. Eva Simons)

3 (-2) Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe

4 (+2) Sexion d'Assaut, Wati House

5 (+2) Pitbull, Back In Time (From "Men In Black III")

6 (E) R.I.O., Party Shaker (feat. Nicco)

7 (+3) Gotye, Somebody That I Used to Know (feat. Kimbra)

8 (=) Birdy, Skinny Love

9 (E) Dj Mam's, Zumba He Zumba Ha (feat. Jessy Matador & Luis Guisao)

10 (E) Lykke Li, I Follow Rivers (The Magician Remix)



Ces classements correspondent aux ventes sur iTunes France du 13 au 19 août 2012.