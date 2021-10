Le mobilier des JO en vente sur internet

Parmi les produits à acquérir figurent, entre autres, le pack "chambre d'athlète" (99£), comprenant une lampe, une table de chevet, un matelas et un sommier, des poufs (15£), des miroirs sur pied (12£), et des chaises en tous genres (à partir de 8£).



Plus insolites, les internautes pourront commander des poubelles (2,50£), des barrières (à partir de 13£), des coffre-forts (à partir de 120£) et des cintres (à partir de 0,12£).



Toutefois, il sera impossible à l'acheteur de savoir à qui ont appartenu les objets mis en vente sur le site. Et il faudra attendre la fin des jeux paralympiques, le 9 septembre prochain, pour passer commande.

