Elbeuf. [Photos et vidéo] Crue de la Seine : notre reportage aux côtés des sinistrés à Elbeuf

La crue de la Seine de juin 2016 est désormais dépassée. Dans la nuit du mercredi 31 janvier au jeudi 1er février 2018, la Seine a fortement débordé dans l'agglomération d'Elbeuf (Seine-Maritime). Le pic de la crue a été atteint à 4h40 avec 10,97 mètres, contre 10,67 mètres en 2016.

Je suis resté éveillé toute la nuit pour surveiller

Les riverains se sont donc retrouvés sous les eaux, comme Jean-Pierre Duvivier, qui habite à Saint-Aubin-lès-Elbeuf : "je suis resté éveillé toute la nuit pour surveiller la montée de l'eau dans le sous-sol et le jardin". "J'ai bien vu que le pic a été atteint peu avant 5 heures, j'avais tout mis à l'abri avec mon frère et des amis, il s'en est fallu de peu pour que le système électrique soit touché par la crue", poursuit Jean-Pierre Duvivier.

80 cm à 1 mètre

Dans la matinée du jeudi 1er février 2018, l'eau est encore très présente tout autour de la maison de Jean-Pierre Duvivier et dans son sous-sol : "il y a encore au moins 80 centimètres". Au plus haut, sa maison a été cernée par 1 mètre d'eau.

Même constat un peu plus loin, chez Marlène Fréret où son jardin "est devenu un étang". "Pour moi, la crue est plus forte qu'en 2001 et avec les marées à venir, l'eau va encore monter."

Appel à la prudence

En 2001, la crue de la Seine à Elbeuf avait atteint 11,17 mètres, tandis que le record date de janvier 1910 (12,24 mètres). Les autorités appellent d'ailleurs la population à la prudence pour les prochaines heures alors que 150 personnes ont été évacuées dans la nuit dans l'agglomération d'Elbeuf.

Des inondations sont encore à prévoir avec un pic de pleine mer, jeudi 1er février 2018, entre 15h30 et 16h30 à Elbeuf, puis dans la nuit avec de forts coefficients de marée.

