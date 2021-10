Rouen. Hockey sur glace : pas de soucis pour les Dragons de Rouen face aux Aigles de Nice

Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ne voulaient pas revivre l'enfer de la première rencontre sur l'Ile Lacroix et ce fut chose faite avec, cette fois, la victoire sur le score de 6-1 lors de la 39e journée de Saxoprint Ligue Magnus le vendredi 26 janvier 2018 face à Nice.

Trois buts inscrits dans la deuxième partie du premier tiers-temps par Anthony Guttig, Alex Aleardi et David Wohlberg auront mis en confiance les Jaunes et Noirs pour le reste de la partie. Même si le deuxième tiers ne donne pas de but, le premier but niçois inscrit au tout début du troisième tiers par Louis Belisle permettra aux Rouennais de garder leur sérieux jusqu'à la fin de la partie puis d'inscrire trois nouveaux buts par Guttig, Marc-André Thinel et Richard Stehlik pour remporter trois précieux points dans la lutte pour la première place avec Grenoble.

Les joueurs de Fabrice Lhenry conservent donc la tête du classement avant un déplacement périlleux à Lyon, vainqueur de la Coupe de France (2-0) face à Gap, le dimanche 28 janvier 2018.

A LIRE AUSSI.

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen prennent leur revanche sur les Rapaces de Gap

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen domptent leur bête noire