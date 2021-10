Rouen. Hockey sur glace : nouveau mauvais résultat des Dragons de Rouen face à Nice

Après la défaite à Grenoble vendredi 13 octobre 2017, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont subi un nouveau revers cette fois à domicile sur l'Ile Lacroix lors de la 13ème journée face à Nice dimanche 15 octobre 2017. Score final 6-3.

Un premier tiers catastrophique pour des Rouennais qui se se présentent pas, n'alignent pas les passes et laissent beaucoup de largesses défensives. Ce qui permet aux visiteurs du jour, bien en jambes, de claquer pas moins de cinq buts sur neuf lancers face à un Matija Pintaric complètement abandonné et remplacé par Raphaël Garnier. À la fin du premier tiers, les Jaunes et Noirs sont donc menés 5-0.

Trop de retard à combler

Dans le deuxième tiers, les Rouennais retrouvent enfin de la combativité et sont récompensés par la réduction du score de Loïc Lampérier en supériorité numérique (5-1). Mais les Niçois reprennent cinq buts d'avance un peu plus d'une minute plus tard par Jordan Draper (6-1).

Dans le dernier tiers, les Normands réussissent à réduire la marque par deux fois par Joris Bedin et Loïc Lampérier, mais les visiteurs font bloc devant leur cage et gèrent bien la fin de match.

Malgré cette défaite, le classement ne change rien pour les joueurs de Fabrice Lhenry qui restent à la deuxième place, trois points derrière Grenoble et un point devant Bordeaux. Prochain match de championnat le mardi 17 octobre 2017 sur la glace des Boxers de Bordeaux.

Fabrice Lhenry: "On était en retard partout, eux ont eu énormément de réussite : trois contres, trois buts. Mais on n'était pas agressif sur le porteur du palet ce qui leur a laissé du temps pour faire leur jeu. Dans les duels, on était battu et eux étaient déterminés. Les deux autres tiers ont été mieux mais en partant avec cinq buts de retard c'est compliqué. J'avais dis de mettre du rythme tout de suite car eux avaient douze heures de bus dans les jambes, de rebondir tout de suite après la défaite de Grenoble et il s'est passé tout l'inverse."

