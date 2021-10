Pour leur sixième édition, ces anti-Sept d'Or décerneront un total de 24 prix aux intitulés inédits, comme chaque année.

Dans les catégories plus "classiques", Carole Rousseau, Elizabeth Tchoungui, Laurence Ferrari, Claire Chazal, Elsa Fayer et Daniela Lumbroso auront le discutable honneur de se disputer le prix de la pire animatrice. Cyril Viguier, Vincent Cerutti, Bernard de la Villardière, Jean-Marc Morandini, Laurent Boyer et Nikos Aliagas seront en course pour l'équivalent masculin.

Côté animateur, les Gérard "du jardin des plantes", "du chômeur qui vient pointer à Paris Première plutôt qu'à Pôle Emploi" ou "l'animateur qui aurait pas dû" trouveront leur lauréat le mois prochain. le cru 2011 s'en prendra également aux présentateurs plus chevronnés, tels Michel Drucker et Michel Denisot, en lice pour le Gérard "du super héros invincible qui résiste à tout depuis plus de trente ans : aux directeurs de programmes, à la pression politique, aux mauvaises audiences et à la canicule".

La cérémonie satirique n'oubliera pas d'égratigner sa cible préférée, les émissions de téle-réalité, à travers le Gérard "du zoo" ou celui de "l'émission où on mange des vers". Les adeptes de la soirée verront cette année l'apparition de catégories plus loufoques comme celle de "la meilleure famille dans Une famille en or" ou celle "du tirage de lettres embarrassant dans l'émission Des chiffres et des lettres".

Les Gérard de la télévision 2011 se dérouleront le 20 décembre prochain à la salle Wagram à Paris. La cérémonie sera retransmise en direct sur Paris Première à partir de 20h35 et rediffusée en clair sur la TNT gratuite le jour de Nöel à 19h. La liste complète des nommés est consultable sur le site de Paris Première.