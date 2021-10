L'officialisation de la candidature d'Hervé Morin à la présidentielle 2012 n'est pas sans générer quelques réactions. Dans le Calvados, Sonia de la Prôvoté, membre du Nouveau centre et conseillère générale sur le canton de Caen III, nous explique pourquoi au centre, elle a choisi de se ranger derrière Hervé Morin et non pas derrière François Bayrou du Modem.

