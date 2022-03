Le-Havre. Basket-ball (Pro B, 15e journée) : Le Havre renverse Rouen dans le derby 

Le match

Le derby seinomarin, indécis jusqu'au bout du bout et disputé devant 3 300 spectateurs en liesse, a brisé deux séries aussi improbables l'une que l'autre. Celle du Rouen Métropole Basket, qui restait sur six victoires d'affilée à l'extérieur, où il n'avait chuté qu'une seule fois jusqu'alors (à Nantes, lors de la 1ère journée). Et celle de Saint-Thomas Le Havre, battu lors des neuf dernières journées et dont le dernier succès remontait au 10 novembre. Renforcé par les arrivées récentes de Lewis, Bamba et Joaquim, le STB attaquait le match par le bon bout (16-10, 6e). Les Rouennais devaient attendre les toutes dernières secondes du premier quart-temps pour virer en tête pour la première fois. Ils prenaient ensuite le large (25-41, 16e), avant de baisser d'intensité, permettant à leurs hôtes, pourtant aphones pendant quatre bonnes minutes, de se relancer (40-45, 20e).

Une ambiance de folie

Les Rouennais contrôlaient toujours autant les débats dans la troisième période (55-62, 30e). Mais le STB haussait le ton et la tension montait subitement d'un cran. L'atmosphère commençait même à devenir irrespirable quand Denis s'offrait le panier de l'égalisation (71-71, 36e). Faute de pouvoir se départager à l'issue du temps réglementaire (78-78, 40e), les deux équipes devaient disputer 5 minutes de rab', une prolongation disputée dans une ambiance de folie et qui tournait finalement à l'avantage des Havrais sur un ultime lancer de Lewis (86-85).

Rouen recevra Caen le vendredi 26 janvier 2018 à 20 h 30, tandis que Le Havre accueillera Saint-Chamond le samedi 27 janvier 2018 à 20 h.

L'homme du match : Ron Lewis (Le Havre)

L'ailier américain a été sans pitié avec le RMB, club avec lequel il avait fini 8e meilleur marqueur de Pro A en 2015-16 (15,5 pts). Crédité de 17 points, dont le dernier du match sur un lancer-franc synonyme de victoire pour le STB, l'ex-Palois, âgé de 34 ans, a été à la hauteur de sa belle réputation.

Réactions

Jean-Manuel Sousa (entraîneur du Havre) : " On a eu la réussite qui nous a fui jusqu'à maintenant. On a lâché un paquet de matches dans les dernières minutes et ce soir, c'est tombé du bon côté. On s'est réveillé en deuxième mi-temps alors qu'en première, on n'y était pas du tout. Notre banc nous a beaucoup apporté. C'est bien, mais ce n'est que notre troisième victoire. On ne va donc pas s'enflammer. "

Alexandre Ménard (entraîneur de Rouen) : " On a vécu beaucoup de scénarios comme celui-là, mais dans l'autre sens. C'est un peu cruel. On ne perd pas le match sur la fin, mais bien avant, quand en fin de deuxième quart-temps, on n'arrive pas garder l'écart qu'on avait réussi à obtenir. C'est là où on peut avoir des regrets. J'avais prévenu mes joueurs que ce serait difficile, que c'était un match un peu " à la vie, à la mort " pour le STB. Les garçons ont pourtant répondu présent dans l'attitude et le combat. "

La fiche

Saint-Thomas Le Havre - Rouen Métropole Basket : 86-85 a.p. (scores par quart-temps : 18-19, 22-26, 15-19, 23-14, 8-7)

Le Havre : Kraymen 12, Joaquim 14, Bamba 10, Mekdad 9, Davis 15, Denis 5, Aded Hussein 4, Lewis 17. Ent : Jean-Manuel Sousa

Rouen : Stevens 21, Varanauskas 11, Monceau 10, Dibo 6, Michel 2, Bassoumba 5, Ponsar 9, Emegano 21. Ent : Alexandre Ménard

