Basket Pro B : Victoire du STB dans le derby face à Évreux

Pour son premier match à domicile, le STB (Le Havre - Seine-Maritime) décroche sa première victoire de la saison 2017/18 face à Évreux 79 à 73.

Le match a débuté de la meilleure des façons pour le STB Le Havre (Seine-Maritime), vendredi 27 octobre 2017. À la 5', les Havrais mènent face à Évreux de 9 points. Les cinq minutes suivantes ont été des plus douloureuses, le match devenant plus physique et haché. La sanction est immédiate et Évreux passe devant à la fin du premier quart-temps (17-25). Les directives de l'entraîneur permettent au STB de rester au contact d'Évreux et, petit à petit, le score se ressert pour qu'à la mi-temps, le STB ne soit mené que de quelques points (36-40).

• Lire aussi. CBC-Quimper (80-74), Caen s'en sort bien



Victoire sur le fil

Dans le troisième quart, le STB repasse en tête grâce aux maladresses d'Évreux et grappille point après point pour finir à 57-56. L'ambiance revient aux Docks dans le quatrième quart-temps et, après trois temps mort dans la dernière minute, le STB s'impose de justesse sur le score de 79 à 73. Au prochain match, le STB recevra Caen, vendredi 3 novembre (20h).

A LIRE AUSSI.

Basket: le Rouen Métropole Basket remporte son derby face au Havre

NBA: Fournier s'enflamme, Ntilikina prend ses marques

Basket (Nationale 1) : Le Caen BC frappe un grand coup en faisant tomber le leader de Souffelweyersheim (77-73) !