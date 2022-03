Hérouville-Saint-Clair. Six mois de prison ferme pour vol en récidive dans le Calvados

C'est en son absence que Gentjan Hasa, Albanais âgé de 26 ans a été jugé mercredi 10 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Il lui est reproché d'avoir volé au centre commercial d'Héouville Saint-Clair au nord de l'agglomération le jeudi 9 novembre 2017.

"Je suis venu demander la protection de la France"

L'individu est interpellé par les agents de sécurité du magasin portant sur lui un tee-shirt et un pull dont les antivols ont été arrachés. Il se justifie affirmant que les vêtements ne portaient aucune protection : "Je voulais aller payer, j'avais six cents euros sur moi". Arrivé sur le territoire français il y a deux mois, il est demandeur d'asile et a vécu dans la rue.

"Je suis venu demander la protection de la France", s'exclame-t-il.



Condamné pour vol aggravé il y a un an

Le prévenu a déjà été incarcéré pour vols. Le procureur ne cache pas son agacement devant sa mauvaise foi : "Il trouve normal d'entrer dans un commerce et de s'habiller de neuf gratuitement. Malgré son projet de rester en France, il poursuit ses délits. Condamné il y a un an pour vols aggravés, il réitère les faits de délinquance et ne change pas de comportement". Deux mois de prison ferme sont requis ainsi que la révocation d'un sursis.

Gentjan Hasa écope de six mois de prison ferme (deux mois auquel s'ajoute la révocation d'un sursis de quatre mois).

