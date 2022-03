Caen. Calvados : ils voulaient faire d'un bâtiment municipal leur squatte

Mihai et Vasile Savin, deux frères roumains âgés de 44 et 48 ans, ainsi qu'un comparse de la même nationalité âgé de 38 ans ont été jugés mercredi 10 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Il leur est reproché des dégradations d'un bien appartenant à autrui en réunion, ceci le vendredi 10 novembre 2017 dans l'agglomération. Aucun d'entre eux ne s'est présenté à l'audience.

"Le but était de squatter"

Le bâtiment appartient à la ville et est destiné à la vente. "On est à la rue", se justifient les trois hommes. Si le casier judiciaire du plus jeune est vierge, il n'en va pas de même de ceux des deux frères déjà condamnés pour vols par ruse et par effraction.

Le procureur parle de dégradations volontaires dans le but de squatter.

Leur absence ne plaidant pas en leur faveur, une peine de prison ferme est requise pour les deux frères ainsi que la révocation d'un sursis. Une peine plus légère est évoquée pour le plus jeune.

Mihai et Vasile Savin écopent d'un mois de prison ferme et de la révocation d'un sursis de trois mois. Ce qui leur totalise quatre mois de prison ferme chacun.

Leur comparse est condamné à deux mois de prison avec sursis.

