Fable. Un spectacle rouennais inspiré par l'histoire de Frankenstein

Dans l'atelier d'un savant, une poupée acquiert peu à peu son humanité et prend vie accompagnée par la bienveillance de l'assistant du savant : une histoire à découvrir à l'espace Aragon de Oissel (Seine-Maritime) le jeudi 18 janvier 2018.

Une longue maturation

Neuvième spectacle de la compagnie née à Rouen (Seine-Maritime) en 2004, Epo(u)pée est le fruit d'un travail collectif de la metteure en scène Armelle Fildier et de ses comédiens : "J'avais depuis longtemps le projet d'évoquer le thème de la poupée à qui un savant fou donne la vie".

Mais il aura fallu deux ans pour donner le jour à cette pièce : un travail de longue haleine commencé au théâtre du présent, puis approfondi au cours de deux résidences l'une à Oissel en 2016 puis à Saint-Pierre-les-Elbeuf (Seine-Maritime) en 2017. "J'avais été interpellée par une pièce de Philippe Genty dans laquelle une marionnette à taille humaine intervient sur scène parmi les comédiens. On finissait par ne plus savoir qui était la marionnette."

La marionnette : un outil de fiction

Armelle Fildier a également recours à une marionnette à taille humaine, "mais le personnage de la poupée sera également joué par une comédienne, toutes deux sont cachées derrière un masque de carton-pâte". Un travail complexe parce que le public ne doit pas savoir quand la comédienne se substitue à la marionnette.

La Cie des grandes Z'oreilles a une vraie prédilection pour le jeu de marionnette et la manipulation d'objets : "C'est un moyen d'expression qui apporte une dimension fantastique, de la magie, beaucoup de liberté et une certaine distance. On peut évoquer ainsi des sujets graves. En effet, si cette pièce ne manque pas d'humour elle est aussi dramatique par moments".

Thème universel

"Cette pièce est muette, les personnages s'expriment dans une langue inventée que nous appelons le grommelot. Le non verbal suffit à comprendre les situations, c'est vraiment du théâtre gestuel. Il n'était pas nécessaire d'y ajouter le verbal." Le décor steampunk de l'atelier dans lequel la poupée prend vie et les costumes intemporels ne nous donnent aucune information sur les lieux ou l'époque à laquelle se passe cette histoire.

"C'est un conte et les contes sont toujours intemporels." À travers le thème de la chose qui prend vie, c'est finalement l'humanité même qu'interroge Armelle : "Qu'est ce qui fait de nous des humains ? L'amour bien sûr !"

Pratique. Jeudi 18 janvier 2018 à 19 heures. Espace Aragon de Oissel. Tarifs 3/4 €. Réservations : 02 32 95 61 17

