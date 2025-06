Rouen. Festival de commedia dell'arte : 8 spectacles pour découvrir l'art théâtral burlesque et populaire

Art populaire né au XVIe siècle propre à l'Italie, inspiré par carnaval où les rôles de nobles et de serviteurs s'inversent exceptionnellement à condition de porter des masques, la commedia dell'arte sera diffusée dans toute l'Europe.

Le festival de commedia dell'arte imaginé par Christine Lacombe, du lundi 23 juin au 2 juillet à Rouen, s'adresse vraiment à tous et souhaite faire découvrir ce genre théâtral et sa richesse : "C'est par définition un art très accessible, souligne la metteuse en scène. Il est basé sur la pantomime, mais les pièces mixent aussi acrobaties, escrime, poésie, improvisations, danse et rires bien évidemment car c'est surtout un registre burlesque !" Le festival présente aussi des pièces de tréteaux : "Ce ne sont pas que des pièces masquées, mais les pièces choisies empruntent toujours aux codes de la commedia dell'arte, précise Christine Lacombe. On y retrouve les différentes disciplines qui lui sont associées. D'ailleurs, de la comedia dell'arte découlent beaucoup d'autres formes d'art : l'opéra-comique, les comédies musicales et même Charlie Chaplin !"

Huit spectacles dans l'agglo

Pour cette nouvelle édition huit spectacles seront disséminés sur l'agglomération rouennaise et même au-delà, avec l'idée de proposer un parcours aux participants. "Deux de ces spectacles sont des créations de la DL Cie, compagnie rouennaise dont je suis la directrice. Ils seront joués au parc de Clères pour Le songe d'une nuit d'été et Les amants de Vérone à Lillebonne". Mais le festival rassemble aussi une sélection de compagnies de qualité dont certaines viennent de loin : "Ce sont tous des comédiens et des metteurs en scène expérimentés, certains sont issus de l'école de Carlo Boso à Versailles, maître en la matière. L'une des compagnies invitée est italienne : Il nuovo sclazi, mais ils jouent principalement en français, rassure Christine Lacombe. La pantomime est de toute façon universelle !"

Pratique. Du 23 juin au 2 juillet dans l'agglomération de Rouen. Tarifs et programme sur theatre-almendra.com.