Rouen. Steac'tival : un festival de théâtre d'improvisation plein de surprises !

Troupe créée par des étudiants en 1994 à Rouen, le Steac'frit jouit d'une belle popularité. A raison de deux spectacles en moyenne par mois, cette troupe qui compte près d'une cinquantaine de membres est un élément incontournable du paysage culturel rouennais et assure toujours des soirées riches en rebondissements. La manifestation la plus importante de l'année est le Steac'tival, festival d'improvisation qui s'étend cette fois exceptionnellement sur quatre jours, du 14 au 17 mai. Six spectacles seront proposés à cette occasion sous des formes très variées : visite décalée de l'Aître Saint-Maclou, traditionnel match d'impro ou encore spectacle improvisé dans lequel le public en interaction constante avec les comédiens est invité à donner les lignes directrices. Pour cette 17e édition, trois troupes sont invitées, dont une québécoise : une grande première et un nouveau partenariat qui s'annonce prometteur.

Pratique. Du 14 au 17 mai. Agglomération de Rouen. 3 à 5€. Programme sur steacfrit.fr.