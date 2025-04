Près de Rouen. "Un verre à soi" : qu'importe le flacon, pourvu qu'il parle à nos sens

Présentée comme une leçon d'œnologie, la pièce Un verre à soi de Claire Barrabés, dont elle est elle-même l'interprète, bouscule les conventions et se joue des codes établis. Elle sera présentée mardi 29 avril à 20h à la Maison de l'université de Mont-Saint-Aignan. "Avec cette pièce je réconcilie mes deux passions : le théâtre et le vin, annonce cette jeune Bordelaise. A l'heure des choix d'orientation j'avais renoncé pour me consacrer au théâtre. Le résultat c'est cette fiction corrosive de dégustation indomptée !" Dans une atmosphère feutrée, accompagnée par les compositions du pianiste Benjamin Pras, la jeune femme commence son cours avec le vocabulaire habituel : "On dit d'un vin qu'il a de la jambe ou on parle de sa robe, le nectar ne s'analyse qu'à travers le regard des hommes. Et pourtant ! il y a des façons plus simples d'en parler, avec un vocabulaire qui parle aux émotions et aux sens." De même que le vin, le piano est associé au luxe alors que, tout comme le vin, il s'adresse aussi tout simplement à nos sens.

Pratique. 5 à 12€. mdu.univ-rouen.fr.