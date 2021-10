Mardi 18 octobre 2016 la jeune Rwandaise Dorothée Muyanesa était à la Maison de l'université de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) pour interpréter sa pièce "Samedi Détente". L'artiste a quitté le Rwanda à l'âge de 12 ans après le drame du génocide. Elle s'installe alors en Angleterre. C'est là-bas qu'elle apprend la musique, le théâtre et le chant. Influencée par le blues, la musique rwandaise et le jazz:"Je ne passe pas une journée sans écouter Nina Simone", affirme la chanteuse. Elle se construit peu à peu son propre univers musical. L'artiste prête sa voix en 2004 pour le film "Hotel Rwanda" dans lequel elle interprète son propre morceau. L'artiste rencontre par la suite François Verret, metteur en scène français qui l'introduit au monde du théâtre et l'art de la chorégraphie.

Où étiez-vous en avril 1994?

Dorothée Muyanesa prend conscience de son besoin de mémoires. Elle était encore enfant lorsqu'en avril 1994 le destin du Rwanda bascule. À 12 ans l'artiste va vivre l'un des génocides les plus meurtriers de l'histoire. En l'espace de 3 mois, 1 million de personnes sont tuées au Rwanda dans l'indifférence totale du reste du monde. Il y a quelques années; lorsque la Rwandaise explique l'horreur qu'elle a endurée à la chorégraphe sud-africaine Hlengiwe Lushaba, cette dernière s'effondre: "Mon amie m'a dit "je viens de comprendre que lorsque nous nous réjouissions de l'élection multiraciale en Afrique du sud, au Rwanda vous vous faisiez massacrer", explique Dorothée Muyanesa. L'artiste comprend alors l'importance de partager ses souvenirs douloureux. Dans sa pièce "Samedi Détente", elle interroge, sans jugement, le spectateur: "Que faisiez-vous en avril 1994?". Le mois prochain, Dorothée Muyanesa et sa troupe partent jouer leur pièce au Rwanda, là où tout a commencé.

A LIRE AUSSI.