Rouen. Rouen : Pourquoi le Théâtre à l'Ouest veut une nouvelle salle ?

Le Théâtre à l'Ouest va bientôt voir double à Rouen (Seine-Maritime). Il va conserver ses locaux historiques de la rive droite et conquérir aussi l'autre côté de la Seine, avec une nouvelle salle de spectacle au sein du futur hangar transformé en espace de loisirs : le 105. Elle comprendra 600 à 700 places et sera ouverte "d'ici trois à quatre ans", confie Loïc Bonnet, directeur du Théâtre à l'Ouest.

Il s'agit de répondre à une demande locale : "Nous n'avons pas, à Rouen, de salle de spectacle de taille intermédiaire, dans cette jauge de 600 places, entre notre salle actuelle et le Zénith", poursuit-il. La future salle se veut aussi intimiste, "nous allons essayer de retranscrire cette ambiance, même si c'est plus grand, il faut que ça reste à taille humaine".

"Un Petit et un Grand Ouest"

À l'avenir, ceux que Loïc Bonnet appelle "les nouveaux talents du rire" vont continuer à se produire dans le Théâtre à l'Ouest de la rive droite. "Ils remplissent entre 80 et 150 places selon les jours et les artistes, précise le directeur, mais on reçoit aussi Manu Payet, Jérome Commandeur, Fabrice Eboué ou Franck Dubosc."

Ces artistes connus viennent "en début de tournée pour se chauffer et avoir un contact avec le public", mais "ils passent rapidement dans des jauges plus importantes". Une salle plus grande, mais pas un Zénith car "tout le monde ne remplit pas un Zénith, notamment chez les humoristes", rappelle Loïc Bonnet. Il y aura donc "un Petit et un Grand Ouest", ajoute-t-il pour distinguer les deux salles qui seront séparées par la Seine.

Une salle privée

Pour le Théâtre à l'Ouest, il s'agit aussi d'avoir une salle privée, de taille moyenne, ce qui n'existe pas dans l'agglomération rouennaise. "Cette taille de salle existe dans des lieux publics comme des mairies à Maromme et à Oissel, mais il n'y en a pas de privé, affirme Loïc Bonnet, et nous sommes souvent en concurrence avec les associations municipales."

Le Théâtre à l'Ouest s'installera aussi dans le futur 105, sur la rive gauche. - La Métropolitaine - Marc Mimram

"C'est très excitant de s'installer dans ce nouveau quartier", complète Loïc Bonnet. À noter que la salle pourra aussi accueillir des séminaires pour les entreprises.