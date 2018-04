Le Mag part à l'Ouest

En marge de son numéro du 21 Avril, consacré au festival d'humour "Les Andaineries" à Bagnoles de l'Orne en Normandie (Orne), le mag est allé en Escapade au théâtre à l'Ouest. Un lieu unique en Normandie.

C'est le seul théâtre de la région, 100 % consacré à l'humour. Depuis février 2017, le théâtre à l'Ouest prouve avec succès que café-théâtre n'est pas réservé à Paris et aux parisiens. Le p'tit Ouest, salle de théâtre vivotante ou mourante selon les points de vue est devenu le très tendance théâtre à l'Ouest sous l'impulsion de Loïc Bonnet et de son ami et associé, l'animateur radio et télé Bruno Roblès.

Franck Dubosc pour parrain

En 1 an, quelques grands noms sont passés par le n°1 de la rue de Buffon, Bien sûr, Franck Dubosc, local de l'étape et parrain de l'endroit et son copain Élie Semoun, Manu Payet, Alban Ivanov ou encore les stars montantes de l'humour à l'image de Blanche Gardin et Jeanfi Janssens

Nous avons découvert les lieux avec Loïc Bonnet.

Retrouvez la programmation ici

