INTERVIEW : Cauet sur scène "100% libre" au Théâtre à l'Ouest de Rouen

Depuis le succès de son dernier spectacle "Cauet sur scène" joué plus de 330 fois dans les salles françaises, dont 3 Cigales et un grand final au Palais des sports, Sébastien Cauet remonte sur les planches et il sera au Théâtre à l'Ouest vendredi 14 et samedi 15 décembre 2018 à 21h45.

L'humoriste était déjà venu faire une date en Normandie en 2017 pour "roder" son spectacle à Dieppe, tandis qu'il était venu présenter son précédent spectacle à Houlgate. Si le titre du one-man-show est "100% libre" c'est parce qu'il estime que par les temps qui courent, il est de plus en plus compliqué de parler de tous les sujets sans avoir de remarques par la suite, notamment à la radio ou à la télé, alors que sur scène tout est beaucoup plus simple.

C'est donc à travers un spectacle interactif, réaliste et plus intimiste que Cauet parcourt avec finesse et humour des sujets parfois sensibles tels que le terrorisme, la mal bouffe, la maladie, les mensonges, l'hôpital... mais aussi par son vécu de la célébrité, la radio, la télévision, etc., et répond à des questions existentielles.

Ce spectacle est à 95% la version finale de celle qui sera présentée à la Comédie de Paris à partir du 14 janvier jusqu'au 13 mai 2019.

Sébastien Cauet nous dévoile en détail le contenu de son nouveau spectacle :

Cauet sur scène "100% libre" c'est vendredi et samedi à 21h45 au théâtre à l'Ouest de Rouen. Plus d'informations au 06 51 87 30 33 ou sur 3w.theatrealouest.fr

