Rouen. Jérémy Charbonnel présente son Spectacle sans gluten

Comédien pour le petit écran et humoriste sur scène, Jérémy Charbonnel vient de donner le jour à un nouveau spectacle, décalé et gentiment cynique. Présenté à Avignon, le spectacle est actuellement en tournée, et Jérémy fait étape à Rouen (Seine-Maritime). Il nous dévoile l'univers de ce nouveau one-man-show :

Quel est le thème de ce nouveau spectacle ?

"Je l'ai baptisé Spectacle sans gluten car je voulais parler d'intolérance au second degré. Mon sketch sur les vegans avait eu beaucoup de succès, et j'ai eu envie de décliner le thème. C'est aussi une façon de parler de moi, de raconter mon parcours à la fois personnel et professionnel. Aujourd'hui je suis marié, père de famille. Par le rire, je dénonce aussi toutes les pressions sociales qu'on nous fait subir et la façon dont on peut s'en affranchir. Mais c'est vraiment du pur divertissement : je ne prétends ni donner des leçons, ni apprendre quoi que ce soit à mes spectateurs."

Qui êtes-vous sur scène ?

"C'est un spectacle plein d'autodérision et c'est évidemment caricatural. Mais je tiens à m'exprimer avec beaucoup de sincérité : c'est autobiographique à 100 %, ici je ne me cache plus derrière un personnage. Dans ce nouveau spectacle, je me livre davantage, je raconte des choses très personnelles et j'assume mes idées. Je crée volontairement une certaine distance entre mon physique de jeune homme de bonne famille et mes propos assez cyniques. L'idée de base est de laisser parler le connard qui sommeille en chacun de nous. Je m'inspire de mes expériences familiales au quotidien, de tout ce que peuvent vivre les trentenaires de mon âge, mais je les raconte sur un ton taquin : je suis très moqueur et ironique. C'est un spectacle de stand-up où je privilégie l'adresse directe au public, alors cette fois, il n'y a que de très rares incarnations".

Quelle est la part d'improvisation ?

"C'est un spectacle très écrit, avec une rythmique bien particulière et une mécanique du rire bien huilée, mais j'aime aussi casser ce rythme par moments et interagir avec le public. Je m'éloigne toujours un peu de la trame en fonction des réactions en salle. C'est pour moi essentiel de s'intéresser à ce qui se passe dans la salle. Les réactions du public sont galvanisantes : cela stimule ma créativité et m'encourage à donner toujours davantage. Il y a des soirs incroyables où l'ambiance est vraiment électrique en salle : des expériences dont je garde des souvenirs inoubliables."

