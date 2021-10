Humour. L'humoriste Christelle Chollet présente son nouveau spectacle à Rouen

Pour consoler ceux qui n'avaient pu assister à ses précédentes représentations au Théâtre à l'Ouest, en octobre dernier, l'humoriste Christelle Chollet ajoute une date à sa tournée et revient à Rouen (Seine-Maritime) mardi 18 décembre 2018. L'occasion de découvrir son tout nouveau spectacle créé en octobre. Christelle Chollet nous livre quelques informations exclusives :

Quelle place accordez-vous à l'humour et au chant ?

"Il s'agit avant tout d'un spectacle humoristique avec de la musique et de la danse : c'est tout ce que j'aime. Sur scène je ne peux me passer de chanter mais ma priorité c'est de faire rire. Dès mes premiers one-man-shows la danse et la chanson faisaient partie intégrante du spectacle. C'est un humour très populaire dans le bon sens du terme et qui rassemble toutes les générations."

Comment votre style évolue ?

"Dans l'Empiafée je me concentrais sur le personnage de Piaf. Aujourd'hui je me diversifie davantage, même si mon style reste le même. Je puise dans des répertoires musicaux très variés. Je ne veux me soumettre à aucune règle. J'interprète aussi bien des chansons d'Orelsan, de Queen, de Brel et d'Aretha Franklin dans ce nouveau spectacle alors que dans le précédent ce pouvait être Diam's ou Michael Jackson. Je cherche à mixer tous les répertoires et tous les horizons. Je m'amuse à revisiter le répertoire de la chanson française, de chanter du Brel façon Nirvana par exemple ! En tout cas, je peux déjà vous annoncer que ce nouveau spectacle est plus rock que les précédents."

Qui sont vos complices ?

"Sur scène je suis accompagnée par deux musiciens, ils font partie intégrante du show. L'un d'eux me suit depuis le début : c'est mon guitariste Raphael Alazraki. Mon pianiste Rémy Charlet a rejoint l'équipe il y a trois ans. Ce spectacle, c'est un peu une aventure familiale. Nous sommes tous très complices de longue date, ce qui nous permet d'oser improviser sur scène, de laisser parfois le public choisir des titres que nous interprétons ensuite. En un seul regard nous sommes capables de nous comprendre. Quant à l'écriture de ce spectacle, je la dois à mon mari Rémy Caccia. C'est l'auteur de ces sketchs piquants : il m'aide à trouver le bon mot et le rythme adéquat pour faire rire mon public."

Pratique. Mardi 18 décembre à 20 heures au Théâtre à l'ouest à Rouen. 27€. theatrealouest.fr

A LIRE AUSSI.

À Caen, Harold Barbé est passé du théâtre au one man show