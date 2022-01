Nouveauté. [Interview] Cartman se lance dans le one-man-show : à voir à Rouen !

En tournée depuis le 6 février 2019, Cartman nous fait les primeurs de son one-man-show à Rouen (Seine-Maritime). Après une longue carrière radio et TV, l'humoriste connu pour son alter ego beauf Sébastien Patoche, se dévoile sous un nouveau jour. Il nous présente son spectacle :

Pourquoi n'avez-vous pas eu la tentation de la scène plus tôt ?

"La radio et la télé m'ont beaucoup accaparé et ils m'obligeaient à rester à Paris. C'est seulement à 40 ans que j'ai enfin passé le pas grâce aussi à Arthur qui m'a libéré un peu de temps et j'ai pu commencer à me consacrer à ce projet. Je voulais attendre le moment propice, avoir suffisamment de choses à raconter et il m'a fallu presque deux ans pour concevoir ce spectacle, pour définir les axes et les sujets même s'il évolue encore au quotidien. À 40 ans j'ai ressenti le besoin de me diversifier davantage et de me renouveler. Le one-man-show me permet d'ouvrir encore mes horizons."

Quels sont les nouveaux challenges que vous vous êtes imposés avec la création du one-man-show ?

"À la TV les spectateurs m'ont connu à travers mes personnages. J'ai eu beaucoup de plaisir à les incarner mais même si le résultat peut être très galvanisant c'est toujours un exercice très difficile. Cette fois j'ai voulu parler davantage de moi, de la personne qui se cache derrière ces personnages. Le spectacle parle de mon enfance, de ma carrière. C'est une sorte de bilan depuis ma jeunesse dans la banlieue du 93 jusqu'à aujourd'hui. Dans ce one-man-show, je parle à la première personne mais j'incarne aussi des personnages qui ont jalonné ma vie. Tous mes personnages font partie intégrante de mon histoire. Ce sont des caricatures bien sûr mais à travers eux ce sont mes propres travers que je dénonce."

Quels sont les personnages que l'on découvrira sur scène ?

"Il y a entre autres M. Da Silva le bricoleur de l'immeuble, l'as du temporaire qui reste définitif, un dealer de la cité qui prend son travail très au sérieux façon Top chef, Stéphane le prix du relou 2019, mon meilleur ami. Chaque personnage apporte quelque chose de différent et intervient logiquement dans le fil du spectacle pour souligner un épisode de ma vie. Sébastien Patoche fera aussi une apparition car nous sommes désormais indissociables lui et moi, cette parodie de Patrick Sébastien c'est le beauf fêtard qu'on a tous en nous. Alors bien sûr il y aura aussi un peu de chanson !"

Jeudi 21 et vendredi 22 mars 2019 à 20 heures au Théâtre à l'ouest à Rouen. 25€. theatrealouest.fr

