Giberville : "Mister Green” devant la justice

La perquisition est sans appel : dix-neuf plants de cannabis sont saisis dans le jardin et huit dans le cabanon, où se trouve par ailleurs une lampe au sodium prévue pour accélérer la germination. “Sur 30 graines achetées sur Internet (150€), 27 ont prospéré, vous avez la main verte”, commente Christophe Subts, président de l’audience correctionnelle du jeudi 17 novembre.

Le prévenu, 33 ans, est toxicomane et les quatre mentions de son casier démontrent qu’il a déjà conduit sous l’empire de stupéfiants.

Sa jeune compagne de 23 ans, et mère d’un bébé de quelques mois ,est elle poursuivie pour détention de produits stupéfiants. Le tribunal a condamné cette dernière à 1 000 € d’amende avec sursis. “Mister Green” a lui écopé de 1 000 € d’amende. Une peine qui résonne comme une dernière chance avant la case prison. Le tribunal a en effet tenu compte des efforts du prévenu pour se réinsérer. Il avait en effet cesser toute consommation de stupéfiant depuis quelques semaines et s’est focalisé “sur la récupération de son permis et la reprise d’un travail, qui devrait se transformer en contrat à duré indéterminée dans les prochains mois”.